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18 Temmuz 2018 12:46

Doğu Karadeniz’de 2018 yılının ilk yarısında trafik kazalarında 37 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 607 kişi yaralandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2018 yılının ilk yarısında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 37 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 607 kişi yaralandı.

Doğu Karadeniz’de 2018 yılının ilk yarısında trafik kazalarında 37 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 607 kişi yaralandı

18 Temmuz 2018 12:46


2018 yılının Haziran ayında Türkiye genelinde 364 ölümlü trafik kazası gerçekleşirken, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 481 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede Haziran ayında en çok trafik kazasının gerçekleştiği il Trabzon olurken, Artvin’de ölümlü trafik kazası yaşanmadı. Artvin’de Haziran ayında 46 yaramalı trafik kazaları meydana gelirken, bu kazalarda 86 kişi yaralandı. Giresun’da 101 maddi hasarlı, 126 ölümlü-yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, 6 kişi hayatını kaybetti, 257 kişi yaralandı. Gümüşhane ölümlü ve yaramalı trafik kazalarının en az yaşandığı illerden biri olurken, buradaki kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı.


Rize’de meydana gelen 82 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybederken, 156 kişi yaralandı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en çok kazaların yaşandığı il olan Trabzon’da meydana gelen 185 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 322 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.


Bölgede 2018 yılının ilk yarısında toplamda 2 bin 57 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, bu kazalarda 3 bin 607 kişi yaralandı, 37 kişi hayatını kaybetti.




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