Birçok ilde kar yağışı etkisini gösterirken, Doğu Karadeniz’de ise fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışının başladığı bölgede sahil kesimlerinde ise fırtına etkisini gösteriyor. Zaman zaman şiddetini arttıran fırtına nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorlanırken, fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına ve kar yağışının Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olarak etkisini sürdüreceği tahmin edilirken, zirai faaliyette bulunan üreticilerin yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Zigana kara teslim

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası Doğu Karadeniz’i Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden Trabzon ile Gümüşhane arasındaki Zigana Geçidi’ni de etkisi altına aldı.

Öğleden sonra önce yağmur yağışı şeklinde gerçekleşen yağış akşama doğru kar yağışı olarak gerçekleşmeye başlarken, rüzgarın da etkisiyle yağış kısa sürede karayolunu ve Zigana tüneli giriş ve çıkışını kapladı.

Özellikle zirvede etkili olan yağış nedeniyle yetkililer kış lastiği olmayan sürücülerin bu bölgede dikkatli, tedbirli ve yavaş gitmelerini isterken, tır ve kamyon gibi büyük araçların zaman zaman ulaşımda sorun yaşadığı öğrenildi.

Zigana Geçidi ile birlikte başta Kostan Dağı geçidi olmak üzere şehrin yüksek kesimlerindeki karayolu geçitleri de beyaza bürünürken, gece boyunca kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor.

Artvin ve Rize’de kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz’de beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Artvin kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin 500 metre ve üzerindeki yerlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.