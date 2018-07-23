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23 Temmuz 2018 11:21

Drakula tehlikesi sürüyor

Anavatanı Uzakdoğu olan ’Drakula’ lakaplı fındık dallarını kurutan ’Turunçgil Uzun Antenli Böceği’nin karantinaya alınan Trabzon’daki fındık bahçesinde tehlike sürüyor.

Drakula tehlikesi sürüyor

23 Temmuz 2018 11:21


Anavatanı Uzakdoğu olan ve bitki dünyasının kanseri olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği, Trabzon’daki tehlikesini sürdürüyor. Esiroğlu Mahallesi’ndeki Büyükşehir Belediye Fidanlığı ve çevresindeki 2 kilometre alandaki bahçelerde görülen ‘Drakula’ lakaplı böcek ile ilgili geçtiğimiz günlerde çalışma yapılmıştı. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince bölgede yapılan survey çalışmasında söz konusu böceğin sesten etkilenerek fındık bahçelerindeki otların arasına gizlendiği belirlenmişti. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından karantina altına alınan bölgede birinci dönemde ilaçlama çalışması yapılırken, ‘Drukula’ lakaplı böceğin fındık dışındaki orman ağaçlarında görülmediği tespit edildi.



Yumurtalarını bırakıp ömürlerini tamamlıyor


Karantina sahası içerisindeki orman ağaçlarında (çınar, kavak, söğüt, gürgen, akçaağaç ve karaağaç) yapılan survey çalışması sonucu, zararlıya ait herhangi bir belirtiye rastlanmamasına rağmen fındık ağaçlarında yapılan survey çalışmalarında ise fındıkların kök kısımlarında ergin çıkış deliklerinin meydana geldiği belirlendi. O dönemde kesilen birkaç fındığın kök kısmında larva zararlarının devam ettiği, böceğin fındık bahçesi içerisinde belirgin bir şekilde yerlerde ve dallarda görüldüğü tespit edilmişti.


Fındık bahçesindeki yoğun otların içerisine sesten etkilenerek gizlenen ‘Drakula’ lakaplı böcek, biyolojileri gereği birkaç gün içerisinde çiftleşip fındık ağaçlarının kök kısımlarına yumurtalarını bırakıp ömürlerini tamamlıyor. Haziran ayında yapılan çalışmada böceğin zarara uğrattığı fındıkların kurumaya başladığı gözlenirken, yetkililer, fındık bahçe sahipleriyle hızlı bir şekilde iletişime geçerek acil olarak ot biçme makinesiyle karantina sahası içerisindeki otların biçilmesinin sağlanacağı uyarısını yapmıştı.



Çalışmalar devam edecek


Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, Turunçgil Uzun Antenli Böceği’nin bölgeye il dışından gelen bir ürünle girdiğini belirterek, "O konuyla ilgili sahadaki uygulamalarımız ve çalışmalarımızı birinci dönemde yaptık. Şu anda o bölge zaten karantina altında. Birinci dönemde ilaçlama çalışmasını bitirdik önümüzdeki dönemde tekrar bu uygulamaya devam edeceğiz. Bakanlığımız zaten Turunçgil Uzun Antenli Böceği’nin yönetmelik kapsamında ne şekil ve nasıl uygulama yapacağını belirleyecek. Oradaki duruma göre sistem çalışmaları devam edecek” dedi.




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