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08 Haziran 2018 08:35

Dün serinlemek için denize giren lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde dün arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan lise öğrencisinin cansız bedeni bugün sabah saatlerinde denize girdiği bölgede dalgıçlar tarafından bulundu.

Dün serinlemek için denize giren lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu

08 Haziran 2018 08:35


Alınan bilgiye göre, Tonya ilçesinde Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Atakan Biberoğlu, dün doğum gününde arkadaşları ile birlikte sahil kesimindeki Vakfıkebir ilçesine gitti. Vakfıkebir plajında havanın da sıcak olmasını fırsat bilerek denize giren Biberoğlu, bir süre sonra suda kayboldu. Sudan çıktıklarında Atakan Biberoğlu’nun olmadığını fark eden arkadaşları, güvenlik güçlerine ve ailelerine haber verdiler. Kayıp lise öğrencisini bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi’nde görevli dalgıçlar denizde arama çalışması başlatırken, polis ve jandarma ekipleri de sahil şeridinde genci aradı. Dün akşam saatlerine kadar arama çalışmaları sonuç vermezken, denizdeki kayıp gencin cesedine bugün sabah saatlerinde dalgıçlar tarafından denize girdiği bölgede bulundu. Gencin cesedi çıkartılarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Üniversite hayalleri kuran Biberoğlu bugün karne alacaktı.




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