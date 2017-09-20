Ebru sanatını bu kez Tunus’ta tanıttı

Kendisinin ebru sanatıyla ,dernek üyeleri Mustafa Çamurali’nin tezhip, Ayşegül Kartal’ın ise filografi sanatıyla fuara katıldığını belirten Kartal, Tunuslu ressam Nejib Rokbani’nin 3 İslam sanatıyla festivale renk kattığını söyledi. Kartal, bu yıl da Çin’den Tunus’a toplam 16 ülkede ebru sanatını tanıttıklarını belirterek Tunus’ta bulundukları süre içinde Tunus Türkiye Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan’ı makamında ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyarette büyükelçi Doğan’a ebru ile yapılmış bölgeye ait bir cami çalışması hediye eden Kartal, Doğan ile yapılabilecek etkinlikler üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.