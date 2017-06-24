EMO Trabzon Şube Başkanı Karal çalışmalarını anlattı

Dr. Hasan Karal, oda olarak bölgede bin 200’ün üzerinde üyeleri bulunduklarını belirterek yaptıkları çalışmaları anlattı.

Şube bünyesindeki üyelere zaman zaman teknik eğitimler verdiklerini kaydeden Karal, “Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi bünyesinde Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Iğdır, Kars ve Ardahan temsilcilikleri olmak üzere bin 200’ün üzerinde üyesiyle Ülkemizin önde gelen meslek odalarından biridir. Şube bünyesinde üyelere yönelik zaman zaman verilen teknik eğitimlerin yanında sosyal etkinliklerde yapılmaktadır. Bu etkinliklerde üyelerin birbiriyle kaynaşması sağlanmaktadır. Şubenin ulusal ve uluslararası medya mesleğin tanıtımın ve meslek sorunlarının dile getirilmesi yönünde haber ve bildiriler yayınlayarak kamuoyu oluşturmada çaba göstermektedir" dedi.

Üyelerin meslek hayatında meydana gelen sorunların dile getirilip çözüm önerileri de sunduklarını kaydeden Karal "Ulusal bazda seminer, kongre, sertifika programları ve benzeri etkinlikler düzenlenmenin yanı sıra meslek alanında üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için her türlü çalışmaların düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır. Oda üyelerinin mühendislik dallarında eğitim gören öğrencilere EMO Genç adı altında kurulan komisyonla mesleğin tanıtmak, eğitim araştırma, kurs, staj, sosyal faaliyetler ve benzeri konularda Odanın olanaklarından yararlandırmak, mühendislik eğitiminin ve öğrencilerinin sorunlarını incelemek, çözüm önerileri sunmak ve girişimlerde bulunmasını da sağlamaktadır. Üniversiteler ile sanayi arasında işbirliği sağlamak ve bu konuda etkinlikler düzenleyerek ortak çalışmalarda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.