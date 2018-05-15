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15 Mayıs 2018 16:07

“Engellere Rağmen Başarmak” adlı sergi açıldı

Rabia Uzunhasanoğlu’nun “Engellere Rağmen Başarmak” adlı kişisel resim sergisi Meydan tarihi Belediye binasında açıldı.

“Engellere Rağmen Başarmak” adlı sergi açıldı

15 Mayıs 2018 16:07


Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve çok sayıda davetlinin katıldığı sergi büyük beğeni topladı. Serginin açılışında konuşan Başkan Gümrükçüoğlu katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Burada bir Trabzon tablosunu, bir birlikteliği ortaya koyuyoruz. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.


Türkiye’de engellerin aşılması için 15 yıldan beri çok önemli projelerin yapıldığına dikkat çeken Başkan Gümrükçüoğlu, “Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile bu konuda hassasiyete hareket etti. Bu sosyal sorumluluk projelerinin yapılmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan hanımefendi de aynı hassasiyetle hareket etti. Bugün Aile Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayar Kaya aynı hisle hareket etti. Milli Eğitim Bakanlarımız hep aynı duygularla hareket etti. Valimiz ve eşleri aynı hassasiyetle hareket ediyor” ifadelerini kullandı.




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