Fındık üretimi için işbirliği

Son olarak Batı Karadeniz kesiminde en fazla üretim alanına sahip Sakarya’dan bir heyet Doğu Karadeniz kesiminden Trabzon’a gelerek bu konuda görüş alış-verişinde bulunup, yerinde bilgiler alıp, incelemeler yaptılar.

Trabzon Ticaret Borsası tarafından 15 yıl önce gündeme getirilen, 2013 yılında ise Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında yaşlı bahçelerin sökülüp yeniden ve farklı sistemlerle dikimi ile ülke gündemine taşınan konuda Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Ticaret Borsası tarafından da ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Taha Toplu, Sakarya TB Meclis Üyesi Adem Sarı ile Avni Uçar, Meslek Komitesi Başkanı Yılmaz İbrahim Baş ve Sakarya TB Özel Kalem Müdürü Semih Kınalı’nın da içinde bulunduğu 6 kişilik heyete Trabzon TB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ile proje sorumluları tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verilerek sunum yapıldı. Heyet üyeleri daha sonra Yomra ilçesinin İkisu Mahallesi’ndeki çift dal, Ortahisar ilçesinin Çukurçayır Mahallesi’ndeki aşılı tek dal sistemi ile 3 yıl önce dikilen bahçelerde incelemelerde bulundular.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise illerinde fındık tarımının geliştiğini ancak halen ortalama dekarda 125 kg civarında olan üretimin arttırılması için çalışmalar yapmayı kararlaştırdıklarını belirterek "Bu konuda Trabzon’da yapılan uygulamaları yerinde görmek istedik. Amacımız fındık üretiminin giderek arttığı ilimiz başta olmak üzere batı kesiminde bilinçli üretici ve makineli tarım ile azami yarar ve kazanç sağlamaktır. Bunun için Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak başta Ticaret Borsası olmak üzere tıpkı Trabzon’daki gibi ilgili tüm kesimlerle işbirliği yapacak, projeler geliştireceğiz" dedi.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da, borsa olarak 63 örnek bahçe oluşturup, bunlarda geleneksel ocak sisteminin dışına çıkıp, ikili ve tek gövdeli dikim şekliyle yaptıkları çalışmalarla sorunu ülke ve sektör gündemine taşıdıklarını hatırlatarak, Sakarya’da da çalışmalar yapılacak olunmasının bu açıdan önemli olduğunu ifade etti.