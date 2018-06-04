Fındıkta külleme yine kapıyı çaldı

Fındıkla ilgili kurum ve kuruluşların konu ile ilgili olarak yaptıkları açıklamalar ve çalışmalara rağmen, üreticiler bahçelerde yeterli ölçüde mücadele yapmıyor, yapamıyorlar.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, hava sıcaklığının yükselmesi ile çoğalan külleme için öncelikle tedbirin düzenli budama ve dip sürgünü temizliğinin yapılması, sonrasında ise bilinçli ilaçlama olduğunu belirterek yaprakların günümüzün 1 TL’lik madeni para büyüklüğüne erişmesi ile bunun başlatılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Artık, dalların maksimum düzeyle ışık alması, güneş görmesi ve havalanabilmesinin hastalıkla mücadelenin ilk şartı olduğunu da bildirdi.

Ulusal Fındık Konseyi ve Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de küllemenin sadece dallardaki fındığı değil, toplanıp depolara konan fındıkları da olumsuz etkilediğine dikkat çekerek "Fındığın ana üretim bölgesinde ve özellikle de Giresun Tombulu diye adlandırılan çeşitte etkili olan bu hastalık son zamanlarda yeniden kendini hissettirmeye başlamıştır. Verimde ve kalitede önemli kayba yol açan hastalıkla mücadele için gereken ilaçlamalara mutlaka başlanmalıdır. Küllemeye maruz kalmış fındıklar toplanıp kurutulduktan sonra bile sanayici için olumsuzluğunu sürdürür. Raf ömrünü olumsuz etkiler" dedi.

Hastalıkla mücadele konusunda her aşamada önemli çalışmalar yapan Keşap Fındık Üreticileri Birliği uzmanlarından Ziraat Mühendisi Gül Yılmaz ise çiftçilerin külleme ile mücadeleye kükürt ile başlamaları gerektiğini bir kere daha hatırlatarak "Hastalık sporları bulaşıklık sağlamadan, kükürt ile tüm bahçeyi yıkama şekliyle ilaçlandığında koruyucu bir çalışma yapılmış olur. Ancak üreticilerimiz hastalıkla mücadelede bahçenin durumuna göre uygulanacak yol ve yöntemleri uzmanlara danışmak, hastalığı azami düzeyde dikkate ve ciddiye alarak bunu yapmak gerekir" diye konuştu.

Gül Yılmaz, hastalıkla mücadele konusunda çok sayıda kurum ve kuruluş ile kişilerden farklı öneriler geldiğine de özellikle dikkat çekerek, kendisini yetkili addeden herkesin gelişigüzel tavsiyelerinin de üreticide zihin karışıklığı yaratıp, tereddütler oluşturduğunu belirtti.