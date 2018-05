Genç: “İnşaatın yüzde 40’ı tamamlandı”

Şu ana kadar inşaatın yüzde 40’ının bitirildiğini ifade eden Başkan Genç, "İnşaatımızın kaba kısmını büyük ölçüde tamamladık. Her şey ihale sözleşmesine uygun olarak yürütülüyor. Çok nitelikli, çok fonksiyonlu, bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek, içinde birçok ünitenin yer aldığı bir modern bir projeyi inşa ediyoruz. Yüklenici firmamız gece-gündüz demeden özverili bir şekilde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İnşaat takvimimizde herhangi bir aksama yok. Bu konuda hem yüklenici firma hem de belediyemiz üzerine düşen yükümlükleri harfiyen yerine getiriyor. Yüklenici firmaya gerekli finans desteğini aksatmadan sağlıyoruz. Onlar da sağ olsunlar işlerini aksatmadan yerine getiriyorlar. Diğer yandan Pazarkapı 2. etap kapsamında yapılacak olan konut, ticaret ve sosyal donatı alanlarının da temelini attık. Bir yandan da onların inşaatı devam ediyor. Her iki projemiz bittiğinde Ortahisar’ımızın merkezinde yer alan çok önemli bir projeyi şehrimize kazandırmış olacağız. Ben bir kez daha işçilerimize, mühendislerimize ve yüklenici firma yetkililerine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah, bu yıl sonu itibarıyla, yani 2018 yılı sonuna kadar projemizi bitireceğiz. Her şey yolunda giderse ve bir sıkıntı yaşamazsak 2019 yılı başlarında binamızı hizmete açarak buraya taşınacağız. Allah kazasız, belasız bir şekilde bitirmeyi nasip etsin inşallah" diye konuştu.