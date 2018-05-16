Genç: "TFF Başkanına forma verilmesine üzüldüm"

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i makamında ziyaret etti. Başkan Genç, ziyarette belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında TSYD üyelerini bilgilendirirken, Trabzonspor’daki son gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Genç, "Trabzonspor olarak haksızlığa uğramamıza sebebiyet veren TFF Başkanını gidip yeniden ona oy vererek seçmemiz bizim handikabımızdır. Tarafsız durmalıydık. Trabzonspor olarak aynı TFF Başkanını gidip seçtik. TFF Başkanı, Trabzonspor’u haksızlığa uğratan yönetici olduğu için Trabzon’a geldiğinde elini sıkmayacağımı söyledim. Karşılaşırsak ben elini sıkmayacağım. Gerekçesini de yüz yüze gelirsek ifade edeceğim. Haksızlığa karşı en azından bir duruş ortaya koyalım" dedi.

"Trabzonspor duruşu ortaya koymalıyız"

Trabzonspor duruşunun ortaya konması gerektiğini de belirten Genç, şunları söyledi:

"Şampiyon olursunuz, olamayabilirsiniz ama bir Trabzonspor duruşunu ortaya koymalısınız. Mardin’de Kızıltepe’de Trabzonsporlular Derneğinin 3 bin 581 tane kayıtlı üyesi var. Diyarbakır’da, Bingöl’de, Anadolu’nun da her yerinde Trabzonsporlular var. Herkes gibi bu taraftarlarımız da bizden bir Trabzonspor duruşu bekliyor. Bir duruş ortaya koymalıyız. Biz bir şey yaptık diyemiyoruz maalesef buna üzülüyorum. Kupayı alamadık ama biz de şu duruşu ortaya koyduk diyemiyoruz. Biz Trabzonsporuz. Bunu yapmalıydık ama yapamadık. Bu mücadele bittikten sonra geriye bir şey kalması lazım. Bununla ilgili bir düşüncemiz var ama daha sonra paylaşacağım."