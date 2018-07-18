Genç’ten turizmcilere uyarı: “Fiyatlarda standartlara uyun”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra ilçesinde bir otelin açılışına katıldı. Otelin açılışında turizm sektörüyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Genç, turizm işletmelerinin fiyat politikalarında belirlenen standartlara uymaları gerektiğini belirten Başkan Genç, "Fiyat politikasında standartlara çok ciddi riayet ettiğimizde bu şehrin kalkınmasına iş dünyası ve yöneticiler olarak hep beraberce yardımcı olmuş oluruz. Bizler çeşitli vesilelerle ziyaret ettiğimiz esnafımıza turistlerin ilk muhatapları olduklarını bunun için turistlere profesyonel yaklaşmaları gerektiğini söylüyoruz. Lokantacılarımız, taksilerimiz, turist rehberlerine bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Onların iyi davranışları ve olumsuz davranışları çok büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Trabzon’un doğal güzelliklerinin turizm potansiyelini artırdığına değinen Başkan Genç, bu imkanların verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, "Cenabı Allah’ın bu yöreye bahşettiği bu kadar tabiat güzelliği olan mekanında bu tesisin açılmasını çok anlamlı buluyoruz. Çünkü tabiatla beraber iç içe. Son yıllarda gelişme trendi turizme dönük olan bu yatırım çok değerli buluyorum. İnanın şu yatırım bir fabrika niteliğinde buluyorum. Çünkü turizmi ben şehrimizin kalkınmasında sanayi sektörüyle eşdeğer görüyorum. Bu şehirde sanayi yok ama sanayi yerine ikame edilebilecek çok değerli bir turizm potansiyeli var. Tarihimiz, değerlerimiz, kültürümüz ve sanatımız var. Bütün bunları en şekilde değerlendirmemiz lazım. Son yıllarda Körfez turizmi ve Arap turizminin çok önemli girdi sağladığını görüyoruz. Fiyat politikasında standartlara çok ciddi riayet ettiğimizde bu şehrin kalkınmasına iş dünyası ve yöneticiler olarak hep beraberce yardımcı olmuş oluruz. Bizler çeşitli vesilelerle ziyaret ettiğimiz esnafımıza, turistlerin ilk muhatapları olduklarını bunun için turistlere profesyonel yaklaşmaları gerektiğini söylüyoruz. Lokantacılarımız, taksicilerimiz ve turist rehberlerine bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Onların iyi davranışları ve olumsuz davranışları çok büyük önem arz ediyor. Her turist bizim için bir turizm elçisidir. Onlara nasıl davranırsak onlar da o şekilde propagandamızı yapar. Öyle bir zenginliğimiz var, o nedenle ayağımıza sıkmayalım. Yumurtayı hedefe koymayalım. Her yıl tavuktan yumurta yiyelim" diye konuştu.

"En dinamik sektörümüz konaklama"

Son yıllarda konaklama sektörünün yapılan yatırımlarla şehrin dinamik bir hale geldiğini kaydeden Başkan Genç, "El birliğiyle bu işi hep beraber daha yükseklere çıkaralım. Ben Ortahisar Belediye Başkanı olarak haftada iki gün iki saat Arapça dersi alıyorum. Çünkü niye, ben Meydan’da karşılaştığım bir Arap turiste onun lisanıyla beraber hitap ettiğimde o müthiş bir güven içinde hissediyor kendini. Yani Arapça onlarla konuştuğum zaman sıkıntılarını, isteklerini sorduğum zaman güven içinde hissediyorlar kendilerini. Bizim de bu şekilde katkılar sunmamız lazım. Bizim en dinamik sektörümüz konaklama. Profesyonel, temiz bir şekilde ve standart bir fiyat politikasıyla bu işi yaptığımızda bu şehre çok daha fazla şeyler kazandırmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç otelin açılış kurdelesini kesti.