Hayrettin Hacısalihoğlu: "Önceliğimiz ekonomik konular"

Hacısalihoğlu, önümüzdeki haftaya ise Trabzonspor’un yeni hocasıyla başlayacağını belirtti.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, kulübün ekonomik durumu, gelecek planlaması, oyuncu ve teknik direktör arayışlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu sezon sportif ve ekonomik anlamda sıkıntı yaşanan bir sezon olarak hatıralarda kalacak"

Trabzonspor geçtiğimiz sezon 50 yıl hedefiyle şampiyonluk vaadi verildiğini belirterek, "Bir heyecanla ve slogan ile lige başlandı. Maalesef oluşturulan kadro bu yükü taşıyacak güçte veya yapılanmada değildi. Tabi büyük umutlar büyük hayal kırıklıkları oluşturur, o nedenle taraftarda memnuniyetsizlik oldu. Sonuçta arzu edilmeyen şekilde lig tamamlandı. Umulduğu gibi olmadı. Kongre kararı alında ve yapıldı. Trabzonspor açısından tamamlanan sezon hem klasman olarak hemde ekonomik anlamda sıkıntı yaşanan bir sezon olarak hatıralarda kalacak" ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz ekonomik konular"

Trabzonspor’un öncelikleri arasında ekonomik konuların bulunduğunu belirten Hacısalihoğlu, "Trabzonspor’un ekonomik olarak zorluklar yaşadığını tüm kamuoyu biliyor. Türkiye’de bütün kulüplerde bu veya buna benzer sorunlar var. Biz camiamızla, üyelerimizle ve spor kamuoyu ile açık yüreklilikle bunu paylaşıyoruz. Bu sıkıntılara ilaveten döviz fiyatlarındaki artış bizi ve diğer kulüpler için büyük bir sıkıntı. Yabancı ve yerli oyuncuların çoğunun sözleşmeleri döviz üzerinden olduğu için büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Gelecek yılda yaşanacak. Buna bağlı olarak sponsorluklarda zorluklar yaşanayacağını düşünüyorum. Ödemelerdeki artış, gelirlerdeki azalışla birlikte kulüplerin zor günler geçireceğini şimdiden söyleyebilirim. Biz Trabzonspor olarak zaten içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılarla ilgili olarak biz her türlü düzenlemeyi yapmak zorundayız. Borçlarda yapılandırmaya gidilecek. Çok maliyetli, külfet getiren giderlerde kısıtlamaya gidilecek. Oyuncu sayısında ve oyuncu ödemelerinde bir tasarruf düşünülecek. Sonuç olarak her şey ekonomik düzenlemeye göre yapılacak. Bu bizim bir düşüncemiz, politikamız değil bir mecburiyetimiz, aslında bütün kulüplerin mecburiyeti, bunu gözardı etmemeleri, ihmal etmemeleri gerekir" dedi.

"Zirveyi zorlayacak bir konumdan geri kalmayacağız"

Trabzonspor’un hiç bir zaman zirveyi zorlayacak konumdan geri kalmaması gerektiğini belirten Hacısalihoğlu, "Trabzonspor sportif olarak hiç bir zaman iddialı ve zirveyi zorlayan bir konumdan geri kalmaması lazım. Lig olduğundan beri Trabzonspor küme düşmeyen 4 takımdan bir tanesi . Bu ligin ev sahibi o nedenle her zaman zirveye oynaması lazım" diye konuştu.

"Taraftarımızı mutlu edecek bir kadro yapılanması sağlamak istiyoruz"

Genel Koordinatörümüz Özkan Sümer ve kısa zamanda bünyemize katmayı planladığımız yeni teknik direktörümüz katkılarıyla ve yönetimin desteğiyle iyi bir kadro yapılanmasına gitmeyi hedeflediklerini belirten Hacısalihoğlu, "Taraftarları mutlu eden umut vaad eden sonuç olarak ekonomik olarak Trabzonspor’a katkı sağlamak ve bununla taraftarı mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor önümüzdeki haftaya yeni teknik direktörüyle başlar"

Trabzonspor’un geçmişini bilen ve geleceğini planlayan düşünen bugününe fark eden bir teknik adamın daha çok katkı sağlayacağını belirten Hacısalihoğlu, "Bu düzenlemeye yardımcı olacağını düşünüyoruz. O nedenle Trabzonspor’da çalışmış, hizmet etmiş kişilerden olmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Yönetimin fikri bu yönde. Bizim düşüncemizin bir karşılığı olması lazım. Trabzon gelecek olan teknik adamında gelmeye müsait olması lazım. Bizimle birlikte zorlu ve zahmetli serüvene bizimle birlikte çıkmayı arzu etmesi lazım. Böyle bir isimde anlaşamazsak , buluşamazsak o zaman bir yabancı hocada düşünülebilir, çünkü Trabzonspor sezonu hocasız getiremez. Bu hafta sonuna kadar değerlendirmelerden bun sonuç alınacağını düşünüyorum. Trabzonspor önümüzdeki haftaya yeni teknik adamıyla başlar" diye konuştu.

"Belki veda-vefa yapılacak ama mutlaka tasarrufu gidilecek""

Trabzonspor’da ekonomik bir düzenleme yapılacağını belirten Hacısalinoğlu, "Yüksek maliyetli oyunculardan vazgeçilmeye çalışılacak. Eldeki döviz bazında sözleşme imzalanan oyuncularla düzenlemeler yapılması gerekiyor. Veda-vefa yapılması lazım. Tasarrufa gidilecek. Türk parasına çevrilmesi için girişimlerimiz olacak. Bun Türkiye’deki bütün takımların şu dönemde yapması lazım. Alacağımız oyuncularda da bu kriteri uygulamamız lazım. Sonuçta başarı önemli ancak ekonomik olarak kriz oluşturacak harcamalardan da kaçınmanız gerekir.

"Anlaşılmış hoca yada git dediğimiz bir oyuncu yok"

Basında bir çok teknik direktör isminin yer aldığını ve bazı futbolcuların da gönderildiğini söyleyen Hacısalihoğlu, “Birçok hoca ismi basında çıkıyor. Şu saat itibariyle görüşülmüş, anlaşılmış hiçbir hoca yok. Tabi insanlar yakıştırma yapıyor, birçok hoca isimleri ortaya atılıyor. Bu da sporun içinde var. Oyuncularla ilgili de aynı şekilde bir kısmı gönderiliyor. Şuan itibariyle ne teklif ne de git dediğimiz oyuncular var. Şuana kadar sadece sözleşmesi dolan oyuncularla sözleşme yenilemedik” diye konuştu.

"UEFA lisans konusu hayati bir konu"

UEFA lisansının kulüplerin en hayati konularından biri olduğunu da belirten Hacısalihoğlu, “UEFA lisansı yaşanmaması, önceden tedbir alınması gereken sorunlar. Türk futbolcunda maalesef bunlara çok riayet edilmemiş. Kontrol mekanizması iyi işlememiş, kulüpler kendini iyi denetlememiş ama buraya gelinmiş. Lisans konusu şuanda kulüplerin en hayati konusu. Ama herkes santrafor kim alındı, hoca kim oldu onu soruyor. Oysaki hoca kimi alırsan al şayet lisans çıkmamışsa sahaya çıkacak takım bulamazsın. O nedenle birinci öncelik lisans konusunu halletmek” diye konuştu