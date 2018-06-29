Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK transferde hız kesmiyor. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü’nde forma giyen orta saha oyuncusu Hacı Şükrü Çiçek ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Hekimoğlu Döküm Sanayi’de yer alan kulüp binasında düzenlenen imza törenine tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Kadir Kantekin hazır bulundu. Kadir Kantekin imza töreninde yaptığı açıklamada, “Hacı Şükrü genç ve yetenekli bir kardeşimiz. Kendisini aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Kulübümüze çok katkı yapacağını düşünüyoruz. Kendisine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Hekimoğlu Trabzon FK’nın yeni transferi Hacı Şükrü Çiçek ise, “Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü’ne gelmekten son derece mutluyum. Camianın beklentileri ortada. Bu sezon takım arkadaşlarımla birlikte güzel işler başarmanın gayreti içinde olacağız. İnşallah bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum” dedi.