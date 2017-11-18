Hem tedavi gördüler hem de el emeklerini sergilediler

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından eğitime tabi tutulan hastalar, yaklaşık 1,5 yıllık çalışmanın ardından yaptıkları değişik resim ve el sanatlarını beğeniye sundular. Ahşap boyamadan, seramik çalışmalarına kadar bir çok eserin yer alan sergiden elde edilecek gelir, resim malzemeleri alımında kullanılacak. Çok sayıda eserin yer aldığı sergideki çalışmalar oldukça dikkat çekerken bir yandan tedavi gören hastalar bir yandan da faklı uğraşlarıyla sanat öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

Yaptıkları eserlerin kendilerine adeta terapi olduğunu belirten hastalar, meslek öğrenmelerinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.