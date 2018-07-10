Geçtiğimiz aylarda nikâhları kıyılan çift, Trabzon’da düzenlenen düğün töreni ile evliliğe "Merhaba" derken ikilinin tanışma hikayeleri ilk etapta arkadaş olarak başlasa da bu arkadaşlık geçen zaman içerisinde büyük bir aşka dönüşerek evlilikle taçlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İngilizce Bölümünde okuyan Gökhan Sak (27) Jeab Phoodin ile internet aracılığı ile tanışmasının ardından kendisini görmek için Tayland’a giderken, bir süre sonra da Jeab Phoodin Trabzon’a gelerek karşılıklı birbirlerinin kültürlerini tanıyarak daha da yakınlaştı. Bir süre sonra ailelerini de tanıştıran çift, daha sonra Trabzon’da Türk geleneklerine göre düğünlerini yaparken çok mutlu olduklarını söylediler.

Ailesinin Jeap Phoodin’i çok sempetik bulduğunu belirten Sak, kendisini çok sevdiklerini ifade ederek, “2014 yılında internetten tanıştık. 4 yıllık bir ilişkimiz var, bunun sonucunda evlendik. Birbirimizi seviyoruz. Zaman zaman sıkıntılarımız oldu ancak birbirimizi sevdiğimiz güvendiğimiz için bu sıkıntıları atlattık. Ailem çok olumlu karşıladı. Yabancı olduğu için onlara sempatik geldi, öz kızları gibi karşıladılar. Kendisi müslüman oldu. Türkiye’ye daha önce gelmemişti ilk defa benim için geldi” diye konuştu.

Eşi Gökhan Sak için müslüman olduğunu belirten Phoodin de “Gökhan ile internetten tanıştık. Babam kendisini çok seviyor. Düğünden sonra bizi Tayland’a bekliyor" dedi.

Davetlilerin katılımıyla yapılan düğün töreninde çift önce dans ederken daha sonra horon eşliğinde hep birlikte eğlendiler.