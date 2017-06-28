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28 Haziran 2017 14:19

’Herkes için Adalet” yürüyüşüne Doğu Karadeniz’den destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun” Ankara’dan İstanbul’a herkes için Adalet” yürüyüşüne Doğu Karadeniz’den destek geldi.

’Herkes için Adalet” yürüyüşüne Doğu Karadeniz’den destek

28 Haziran 2017 14:19


Trabzon’da toplanan CHP Trabzon, Rize ve Gümüşhane il teşkilatı üyesi partililer, Trabzon Atatürk Alanı’ndan Beşirli mevkiine kadar yürüyerek buradan otobüslerle İstanbul’a hareket etti.


Konuyla ilgili Atatürk Alanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde bir açıklama yapan CHP Trabzon İl Başkanı Turgay Güngör, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın sürdüreceği yürüyüş kortejine yaklaşık bin 800 kişi ile katılacaklarını söyledi.


Başkan Güngör, “ ’Herkes için Adalet’ yürüyüşünün Doğu Karadeniz’deki Trabzon ayağını bugün başlattık. Doğu Karadeniz’in Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Amasya İl Örgütleri olarak, ülkemizde hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukunun egemen olmasını, haksız ve adaletsiz bir biçimde hukuk yolları tükenmeden insanların gözaltına alınmasını, tutuklanmasını, cezaevlerine konmasını açık hukuk cinayetleri olarak değerlendiriyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek başına planladığı ve Ankara Güvenpark’tan başlayan, İstanbul Maltepe’de sonlanacak “Adalet” yürüyüşü, arkasına yığınlar eklenerek sürmekte ve bugün itibariyle 14. günü tamamlanmış bulunmaktadır. CHP’nin Doğu Karadeniz Trabzon, Rize, Gümüşhane İl Örgütleri olarak otobüslerle, önce Giresun ve Ordu’ya, daha sonra ise Samsun’a gidip yukarıda açıklanan Doğu Karadeniz’in (9) İl Örgütleri olarak toplu bir basın açıklaması daha yapacağız. Daha sonra ise Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın sürdüreceği yürüyüş kortejine yaklaşık bin 800 kişi ile katılacağız” dedi.




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