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23 Kasım 2017 15:59

Hizmet İş Sendikası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu belirlendi

Trabzon Hizmet İş Sendikası gerçekleştirmiş olduğu 5.

Hizmet İş Sendikası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu belirlendi

23 Kasım 2017 15:59

Olağan Kongresi sonrası yönetim kurulu belli oldu.


Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan’ın yönetimde Genel Sekreter olarak Şevket Çelik, Şube Teşkilat Başkanı olarak Yusuf Keskin, Şube Muhasibi olarak Mahmut Keleş, Şube Eğitim sorumlusu olarak Sami Köse görev aldı. Başkan Kaplan,yaptığı açıklamada “Bir ve beraber birlik içerisinde Trabzon’a hizmet edeceğiz. Tüm işçilerimizin sorunları ile ilgilenip çözüm üreteceğiz. Bizimle birlikte sendikada yönetim anlayışının değişeceğini de işçi kardeşlerimiz görecektir” dedi.




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