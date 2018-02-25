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25 Şubat 2018 16:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hamsi şölenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hamsi şölenine katılarak vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hamsi şölenine katıldı

25 Şubat 2018 16:24


Bakan Soylu, Trabzon’un Sürmene ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinleri kapsamında düzenlenen hamsi şölenine katılarak vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram etti. İzdihamın yaşandığı etkinlikte platforma çıkan Bakan Süleyman Soylu, sanatçı Yusuf Güney’den fıkra anlatmasını istedi. Güney’in fıkrası herkesi güldürürken, ardından İçişleri Bakanı Süyelman Soylu’ya üzerinde isminin yazılı olduğu bir kılıç hediye edildi.


Soylu, etkinliğe katkıda bulunanlara çeşitli hediyeler verdi. Soylu, daha sonra Sürmene Oylum Mollahasanoğulları dernek binasının açılışını yaptı. İçişleri Bakanı Süyelman Soylu, Trabzon’a dönüşünde ise özel bir televizyon kanalında yayınlanan ’Sen Anlat Karadeniz’ dizisinin setini ziyaret etti. Ziyarete basın mensupları alınmadı.




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