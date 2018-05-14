İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından desteklenen Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu’nun projesi kapsamında Mardinli aileler Trabzon’a geldi. Trabzon’un tarihi ve turistik yerlerini gezen aileler akşam yemeğinde bir araya geldiler. Mardin’den gelen aileler için düzenlenen yemeğe Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu da katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan TİSAD Başkanı Murat Çavga, Trabzon ve Mardin arasındaki dostluğun devam etmesi için gayretlerinin sürdüreceklerini belirterek “Bu çalışma sivil toplum ve yerel yönetimlerin iş birliği sonucu daha sürdürülebilir hale geliyor. Bu çalışmanın Trabzon ayağında üst düzey gayret gösteren yönetici arkadaşlarıma ve misafirperverlikleri ile çalışmaya katkı sağlayan Trabzonlu ailelerimize teşekkür ediyorum. Mardinli aileler bizi evlerinde misafir ederek misafirperverliğin en üstünü bize gösterdiler. Biz bu projeye sonradan katıldık ama sonuna kadar bu ve buna benzer projelerin destekçisi olacağız” dedi.

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyon Başkanı İbrahim Aydın ise yaptığı konuşmada, “Bu projeye 2014 yılında başlarken gerçekten bu konuların buraya kadar geleceğini hiç zannetmemiştik. Güzel şeyler oldu. Ülkemizin birlik ve beraberliği adına ihtiyaç duyulan bir yerdeyiz. BU dönemde ülkenin birlik ve beraberliği için herkes elini taşın altına koyuyor. Bu projeye başlarken büyük zorlukları aştık” şeklinde konuştu.

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Onursal Başkanı Mehmet Şerif Öter de konuşmasında Mardin’in asırlardır tarihi medeniyeti olan bir kent olduğunu vurgulayarak, “Kardeşliğin temelinde sevgi var. Burada öyle bir sevgi var ki heyecan atmosferi dağıtıyor. Gerçekten belli güçlerin kasıtlı kişilerce olumsuz algılar oluşturulmuş. Birbirimizi yanlış tanıyoruz. Bu olumsuz algıları yıkmak için ihtiyaç duyduğumuz bir dokunuş vardı onun için bu projeyi başlattık. Herkes bu projeye katkı sundu” dedi.

Konuşmaların ardından Mardinli ailelere yöresel yemekler ikram edilirken, etkinlik horon oynanmasıyla sona erdi.