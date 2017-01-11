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11 Ocak 2017 10:54

Kaybolan köpeğini bulanı ödüllendirecek

Kaybolan köpeğini bulanı ödüllendirecek

11 Ocak 2017 10:54

Trabzon’un Değirmendere Mahallesi Dereboyu Sokak Oto Galericiler Sitesi’nden 5 gün önce kaybolan köpeğini arayan İbrahim Yıldırım, köpeğini gören yada bulanı ödüllendireceğini söyledi.
Küçük yaştan beri köpek sevgisi olduğunu belirten İbrahim Yıldırım, kaybolan köpeğini çocuğuna hediye aldığını belirterek bulunması konusunda herkesten yardım beklediğini belirtti. Kaybolan köpeğini biberonla beslediğini kaydeden Yıldırım, “Köpeğimizin ismi ’Büdü’ Kahverengi uzun kulaklı, ’İngiliz Cocker’ cinsinde olup 9 aylık bir köpek. Köpeğimi küçüklüğünden beri biberonla besleyerek bugüne kadar getirdim. Köpeğim 5 gündür kayıp. Bulanların yada görenlerin (537) 958 24 45 nolu telefona bildirmelerini rica ediyorum. Köpeğimi bulan, yada haber verene ödül vereceğim. Kaybolan köpeği çocuğuma hediye almıştım. Kaybolduğu günden beri moralim çok bozuldu, strese girdim. Köpeğim en son Bağkur Sanayi Sitesi’nde görüldü. Bu konuda herkesin yardımını bekliyorum” dedi.



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