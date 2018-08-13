Kayıp cüzdanın sahibine elçilikten ulaştılar

Akçaabat ilçesinde bir lokantada unutulan cüzdanı işletme sahibi Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Akçaabat Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri Arap turisti bulmak için ilçe merkezinde çaba sarf etmesine rağmen sonuç alamayınca çareyi Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği ile irtibata geçmekte buldu. Yoğun uğraşlar neticesinde kayıp cüzdanın sahibine elçilik vasıtası ile ulaşılırken, cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Arap Turist Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına ve işletme sahibine teşekkür etti.