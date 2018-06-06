KTÜ’de “Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı”

Elektrik-Elektronik, Bilişim, Biyomedikal, Sağlık, Makine, İmalat, İlaç, Kimya, Gıda gibi teknolojileri içeren toplamda 90’a yakın inovatif odaklı proje öğrenciler tarafından katılımcılara prototip sunumlarla gösterildi.

Sergilenen projeler, iş dünyası ve kamu temsilcileri üyelerinden oluşan tarafsız bir değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilerek, belirlenen kategorilerde dereceye giren projelere ödüller verilecek.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız, ofisin tanıtımıyla ilgili bilgi vererek “Yeni nesil üniversiteler bilgi üretirken ürettiği bilgiyi katma değere dönüştüren, bu süreçleri koordine eden, öğrencisinden öğretim elemanına kadar her bireyi inovasyon temelli ticarileştirme faaliyetlerine katan üniversitelerdir. “Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bu temel misyona hizmet etmede önemli bir rol üstlenmiş durumdadır” dedi.

Trabzon Ticaret ve sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacisalihoğlu da geleceğe dönük somut sonuçlar görmek istediklerini belirterek “Bugün bizi mutlu eden bir gün. Yıllardan beri üniversitemizde devam eden bir etkinlik. Artık belli bir statüye oturdu ve bu statü gerçekten üniversitemizde teknoloji transfer ofisinin sağlam bir zeminde olması hasebiyle geleceğe dönük önemli adımlar atacağını bize göstermeye başlamıştır. Özellikle piyasada son 2 yılda ne kadar aktif olduklarını görüyoruz. Burada görmek istediğimiz geleceğe dönük somut sonuçlar. Atılan adımlarda bunun kısa zamanda somut sonuçlar oluşturacağını biliyoruz. Yine birlikte çalışmak sureti ile bir protokol imzalayacağız. Teknoloji transfer ofisi ile TTSO arasındaki geleceğe dönük işbirliğinin yapılması konusunda. Hedefimiz Trabzon’da orta ve yüksek teknolojik üretim merkezi üssü olması konusunda bir stratejik planımız var ve bunu hayata geçirme doğrultusunda da üniversitemizle birlikte çalışıyoruz” dedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal da bu yıl 13.’sü düzenlenen etkinliğin her yıl gelişerek arttığına dikkat çekerek “13.’sünü düzenlemekte olduğumuz ‘Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı’ başlangıçta bir bölüm faaliyeti olarak başladı. Daha sonra 13’sünü düzenlediğimiz geniş bir katılımla yaptığımız bugünkü şekline dönüştü. KTÜ Türkiye’nin dördüncü üniversitesi ve bir hedefle, bir amaçla kuruldu. Bu amaçlardan birisi eğitim ancak daha da önemlisi eğitimin yanında bölgeye destek. 2014 yılında teknoloji transfer ofisinin kurulması aslında işleyişe yeni bir boyut kazandırdı. Bugün teknoloji transfer ofisimizin faaliyetleri 5 dalda hızlı bir şekilde devam ediyor. Trabzon iki devlet üniversiteli bir yapıya dönüştü. KTÜ, artık bir de yanımızda Trabzon adıyla başlayan Trabzon Üniversitesi bir de özel üniversitemiz var vakıf üniversitemiz var. Bunlarda sinerjik bir çalışma içerisinde bu faaliyetleri daha iyi bir noktaya taşıma ümidi taşıyoruz. Ben bu anlamda Trabzon Üniversitesinin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi ile TTSO ve DOKA arasında işbirliği protokolleri imzalandı. Protokol, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman arasında imzalandı.

Katılımcılar daha sonra öğrencilerin geliştirdikleri projeleri gezerek inceleyerek bilgi aldı