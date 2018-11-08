Kuveytli yatırımcıların gözü Trabzon'da

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret eden Kuveytli yatırımcılar, Trabzon'da planlanan 2. Havalimanı projesi ve Yatırım Adası'nın altyapı projeleriyle ilgili bilgi aldılar.

Kuveyt merkezli Al-Sane Uluslararası Yatırım Danışmanlık şirketi başkanı Dr. Naser J. Al-Sane, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile TTSO ve DOKA yetkililerinin de yer aldığı toplantıda, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, planlanan projelerle ilgili bilgi verdi. Kuveyt'te uzun süre milletvekilliği yapan ve Kuveyt devleti tarafından çok az kişiye verilen uluslararası yatırım danışmanlık ruhsatına sahip olan Dr. Al-Sane, yatırım olanaklarıyla ilgili geniş kapsamlı bilgi aldı.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Kuveytli yatırımcıların özellikle 2. Havalimanı projesi ve Yatırım Adası'nın altyapı çalışmalarıyla ilgilendiğini, bu konudaki görüşmelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini vurguladı.