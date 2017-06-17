Medical Park Karadeniz Hastanesi çalışanları iftar yemeğinde buluştu

Trabzon Cephanelik Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine Medical Park Karadeniz Hastanesi Genel Müdürü Murat Uğur, Genel Müdür Yardımcısı Tolga Sağlam, Başhekimi Gürbüz Yuluğ, doktorlar, hastane çalışanları ve aileler katıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Tolga Sağlam, tüm çalışanlar olarak bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sağladı, “Ramazan’ın bu manevi havasında birlikteyiz. İnsana hizmet veriyoruz. Yaptığımız işi en güzel şekilde yapıyoruz, omuz omuzayız. Her zaman beraber olacağız. Ben şimdiden gelecek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum, hayatınızın ilerleyen dönemlerinde başarılar diliyorum” dedi.