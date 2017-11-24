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24 Kasım 2017 13:49

Medicalpark Karadeniz Hastanesi yöneticilerinden anlamlı ziyaret

Medicalpark Karadeniz Hastanesi yöneticileri Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş’ı makamında ziyaret ettiler.

Medicalpark Karadeniz Hastanesi yöneticilerinden anlamlı ziyaret

24 Kasım 2017 13:49


24 Kasım Öğretmeler günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş’ı makamında ziyaret eden Medicalpark Karadeniz Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Turan Saka, Pazarlama Müdürü Fırat Uğur ve Kurumsal İletişim Uzmanı Büşra Demir ziyaret anısına Aktaş’a çiçek verdiler. Ziyarette öğretmenlerin çok kıymetli bir göreve sahip olduğunu belirten Medicalpark Karadeniz Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Turan Saka çocukların ilk rol model aldıkları kişilerin öğretmenler olduğunu söyledi.


Aktaş ise, yapılan ziyaretten çok memnun kaldığını dile getirerek, sağlık sektöründe çalışanlarında kıymetli bir iş sahibi olduğunu insana şan şöhret, para bul verilse dahi insanın sağlığı olmayınca hiçbirinin kıymetinin bulunmadığını insanların en büyük çaresizliğine karşılık yapılan hizmet olduğunu dile getirdi.




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