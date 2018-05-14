Metabolik cerrahi ameliyatı olan hastaların doktor ayaklarına geldi

Dr. Muzaffer Al, tip 2 şeker hastalığını metabolik cerrahi yöntemiyle tedavi ettiklerini, ameliyat sonrası hastalarla zaman zaman bir araya gelerek takiplerini yaptıklarını söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Muzaffer Al, tip 2 diyabet (şeker) ameliyatı olan hastalarıyla Trabzon’da düzenlenen seminerde bir araya geldi. Tip 2 diyabet ameliyatı olan hastalarıyla takip, kontrol ve bilgilendirmeye yönelik düzenlenen "Bizimle bir yolu daha var" etkinliğinde buluşan Opr. Dr. Muzaffer Al, "Bütün hastalarımıza hassasiyetle kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Diyabet (şeker hastalığı) pankreas beta hücrelerinden salgılanan insülinin eksikliği ya da salgılanan insülinin etkisizliği ki biz buna insülin direnci diyoruz her iki durumda oluşan kanda şeker seviyesinin kontrolsüz yükselmesi sonucu pek çok organ ve sistemde hastalığa yol açan sinsi ve müzmin metabolik bir hastalık olarak tanımlayabiliriz. Günümüzde diyabet, sıklığı ve oluşturduğu sorunlar nedeniyle tüm dünyada önemi gittikçe artan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Metabolik cerrahi ameliyatında uyguladığımız yöntemde ise en basit tanımlama ile tip 2 şeker hastalığının cerrahi yolla tedavisi olarak tanımlayabiliriz. Yapılan çalışmalarla ince bağırsağımızın başlangıç kısmında insülin direnç hormonları son kısımlarında insülin duyarlılığını artıran hormonlar salgılandığı tespit edilmiştir. Şeker hastalarında şekere bağlı beta hücrelerinin cevabı azalmasına rağmen ince bağırsak kaynaklı enterik hormonlara cevabın devam ettiği gösterilmiştir. Bu durumda pankreas beta hücrelerinde sayıca artma ve insülin salgısında artma olduğu gösterilmiştir" dedi.

Opr. Dr. Muzaffer Al konuşmasının ardından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Hastanenin Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen ise, "Hastanemizde tip 2 diyabet şeker hastalığı ameliyatı olan hastalarımızla bir araya gelerek hem ameliyat sonrası kontrollerini yapıyoruz hem de onları doktorları ile bir araya getirerek sorularını cevaplıyoruz. Hastalarımızla her zaman aile ortamında yakından ilgileniyoruz. Bugün de burada yaptığımız etkinlikte bir araya geldik. Biz artık bir aile gibiyiz" ifadelerini kullandı.