Trabzon’da nüfus cüzdanına ismi ’Nevre’ diye yazılan ancak ailesi ve arkadaşları tarafından hep ’Merve’ ismiyle çağrılan Nevre Berber, açtığı kafeteryanın ismini ’Nerve’ koyunca ilgi odağı oldu.

Trabzon’un Kalkınma mahallesinde bir araya gelen 3 arkadaş çocukluk hayalleri olan kafeyi düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılış törenine Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve çok sayıda katılımcı katıldı.

İş yerinin ismi ile ilgili olarak açılışta çok sayıda soruya muhatap olan Nevre Berber, iş yerinin ismini kendi isminden esinlenerek koyduklarını söyledi. Nevre Berber "Herkes bana ’Merve’ diye seslenir. İsmim öyle de bilinir. Ancak nüfusta ismim ’Nevre’. Bizim çocukluğumuzdan beri bir kafeterya açma hayalimiz vardı. Arkadaşlarım Tamer ve Burak Yerebakan ile bir çok kafede garsonluktan başlayarak kademe kademe yükselerek işimizde iyi yerlere geldik ve sonunda bu kafeyi açmaya karar verdik. İsim olarak da benim nüfus cüzdanındaki ismimi koyalım diye düşündük. Nüfus memuru Merve yazacağı yerde ismimi yanlışlıkla nüfus cüzdanına ’Nevre’ olarak geçirmiş. Biz de bir farklılık oluşturmak için bu ismi seçtik. İlgi de çekti" dedi.

Nevre Berber, isminin anlamını bilmediğini, kafelerinin herkesin ailesiyle rahatça gelebileceği oturup hoşça vakit geçirebileceği, organik kahvaltı yapabileceği bir mekan olduğunu sözlerine ekledi.