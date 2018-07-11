31 Ekim 2018 tarihine kadar hizmet verecek masada İmar Barışı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle ilgili vatandaşlara yönlendirici bilgiler veriliyor. Masada görev yapan 4 personel gelen vatandaşlara İmar Barışı hakkında bilgilendirerek işlemlerini nasıl yapmaları gerektiği konusunda rehberlik hizmeti veriyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İmar Barışı’na vatandaşların yoğun taleplerinden dolayı işlemlerde rehberlik etmek amacıyla Trabzon’da ilk defa Ortahisar Belediyesi’nde bünyesinde ’İmar Barışı Masası’ oluşturulduğunu belirterek, "Yıllardır ülkemizin kangren sorunu haline gelmiş imar sorunlarını çözmek, vatandaşları devletle barıştırmak amacıyla çıkarılan İmar Barışı Yasası’na çok yoğun talep oldu. Çok geniş bir mevzuat olduğu için uzmanlık gerektiren konularda vatandaşlarda kafa karışıklığı vardı. ‘Nereye başvurulacak, hangi işlemler yapılacak ve hangi belgeler hazırlanacak?’ gibi konularda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla İmar Barışı Masası oluşturduk. Personellerimiz gelen vatandaşlarımızın her türlü sorusunu cevaplandırarak gerekli işlemleri yapmalarına yardımcı oluyor. Şu ana kadar başvuran vatandaşlarımız aldıkları hizmetlerden dolayı son derece memnun olduklarını ifade ettiler. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak büyük ihtiyacı giderdiğimizi düşünüyoruz. Masamız imar ile ilgili başvuruların devam edeceği 31 Ekim 2018 tarihine kadar hizmet etmeye devam edecek. Bütün vatandaşlarımız masamıza başvurarak ücretsiz olarak rehberlik hizmeti alıp personellerimizin yönlendirmesiyle sorunlarını çözüme kavuşturabilir" ifadelerini kullandı.