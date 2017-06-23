’cu düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Düzenlenen iftar yemeğine Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Ekrem Sağlam, Başhekim Uzman Dr. Cemil Bayarslan, hekimler ve hastane çalışanları katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, geleneksel olarak düzenledikleri iftar yemeğinde bir arada bulunmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm çalışanlarla bir aile olduklarını söyledi.

Amaçlarının vatandaşa sağlık alanında kaliteli hizmet vermek olduğunu belirten Çelebi, hastanenin her geçen gün büyüyerek bölgeye hizmet sunmaya devam ettiğini kaydederek, ”Hastane olarak kabımıza sığmıyoruz taşmaya başladık. Ek bina hizmetlerimiz, ek kadrolarımız hızla devem ediyor. Biz aslında Trabzon’da yaşanmamış bir şeyi yaşatıyoruz. 50 ortaklı tüm çalışanlarıyla birbirine kenetlenmiş bir hastaneyiz. Çalışanı, ekip arkadaşları hepsi ile bir aradayız. Burası bizim evimiz diyebileceğimiz bir kurum da çalışıyoruz. Biz burada olduğumuz için mutluyuz. Rabbim inşallah aynı duyguları her yıl yaşatır” diye konuştu.

Başhekim Bayarslan’da yemeğe katılanlara teşekkür ederek tüm çalışanlarla birlikte bundan sonrada kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.