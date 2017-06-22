Pehlevan: "Alabalık üretimi yoğun bakımdadır"

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi yönetim kurulu üyeleri ile basın toplantısı düzenleyen Cemil Pehlevan, HES’ler nedeniyle sürdürülebilir alabalık üretiminin yoğun bakımda olduğunu kaydetti. Pehlevan, “Zaten ekosistem için bir türün ortamdan çıkması veya sayısının artması veya azalması, kötüleşmenin belirtisidir. En basit örneğini bu sezonda yaşamış durumdayız. Balıkçımızı ne satış fiyatı 5 TL/kilogram altında kalan palamut, ne de 20-25 TL/kilogram düzeyine ulaşan hamsi mutlu etmiştir. Bölgemizin en ucuz protein kaynağı olan hamsi bu fiyatı ile tüketiciyi üzmüştür. Kültür balıkçılığının kalbi olan Maçka’da Sümela Manastırı’nın tadilatta olması, HES’ler nedeniyle sürdürülebilir alabalık üretiminin tamamen yok olması, sektörümüzde tabiri yerindeyse kalp krizi geçirtmiştir ve sektör halen yoğun bakımdadır. Deniz ve barajlarda kurulu kafeslerde alabalık üretimi için yavru desteği sağlayan Maçka ilçemizde yaşanan darboğaz, kafes balıkçılığını da olumsuz etkilemiş, yüzden fazla personel işsiz kalmış, istihdam sorunu yaşanmıştır” diye konuştu.

“Balıkçılık sektörünün kullandığı hammadde ve malzemelerin döviz üzerinden fiyatlandırılıyor olması ve kurda yaşanan artış sektörü can evinden vurmuştur" diyen Pehlevan "Balıkçılık ve Su Ürünleri Genele Müdürlüğü’nün 2011 yılında kurulması ile birlikte günümüz şartlarını karşılama yönünden eksik olan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun revizyonu ne yazık ki aradan geçen beş yılı aşkın süreden beri tamamlanamamıştır. Hal böyle iken sektörün eski günlerine kavuşması hayalden öte geçemeyecektir. Balıkçılarımızın umutları başka ülkelerin balık stoklarına kalmıştır. Kısa zaman içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın balıkçılığımıza sahip çıkmasını, ulusal politikalarımızı ortaya koymasını en ucuz proteini halkımız ile yeniden buluşturmasını umut etmekteyiz” şeklinde konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi ile basın toplantısına katılan Doğu Karadeniz Su Ürünleri Başkanı Ahmet Mutlu da yaptığı konuşmada, denizlerin talan haline getirildiğini vurgulayarak, “1380 sayılı Su ürünleri kanunu çıkmadığı sürece bırakın balıkçılığı çok farklı şeyler olacak. Yanlış politikalardan dolayı kıyı balıkçılığımız ölmek üzere. Çok büyük bir tehlike halen daha devam ediyor. Denizleri talan haline getirdiler. Yetkililerin bir an önce bu talanı durdurmaları lazım. Denetleme olmadığı sürece bu işler devam eder. Dürüst balıkçı denetlenmekten korkmuyor. Virüsü kökten kazımamız lazım. Teknesine el koyacaksın başka çaresi yok” ifadelerini kullandı.