Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 13:34

Pereira, "Oyun oynayan herkesin başına geliyor"

Süper Lig’in 12.

Pereira,

20 Kasım 2017 13:34

haftasında Trabzonspor ile Osmanlıspor arasında oynanan maçta kendi kalesine attığı 2 golle büyük bir şansızlık yaşayan Trabzonspor’un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, yaşadığı şansızlığın herkesin başına gelebileceğini söyledi.


Süper Lig’e verilen milli aranın ardından ilk maçını Osmanlıspor ile Medical Park Stadyumu’nda oynayan Trabzonspor, iki kez yenik düştüğü maçı 4-3 kazanarak haftayı 3 puanla kapadı ve büyük bir moral buldu. 7 golün atıldığı karşılaşmada, 6 gol Trabzonspor’lu oyunculardan geldi ancak maç 4-3 sona erdi. Burak Yılmaz 2, N’Doye ve Yusuf Yazıcı 1’er gol atarken, Pereira ise 28 ve 57. dakikalarda 2 golü kendi kalesine attı. Rakip Osmanlıspor’un diğer golü ise Musa Çağıran’dan geldi.



"Herkesin başına geliyor"


Portekizli oyuncu, Osmanlıspor maçında yaşadığı şansızlıkla ilgili olarak kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Önemli bir zafer. Sonuna kadar inandık ve kazandık. Bütün takım arkadaşlarım pes etmeden mücadele ettiler, hepsini tebrik ediyorum. Tüm destek ve motivasyon mesajları için teşekkür ederim. 3 puan için mutluyum. Bu durum herkesin başına geliyor" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
20
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    20°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç