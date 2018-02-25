Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi’nin 1. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleşti. Trabzon Makina Mühendisleri Odası Şube binasında gerçekleşen seçimde iki aday yarıştı. Odanın ilk başkanı kullanılan 90 oydan 50’sini alan Peyzaj Yüksek Mimarı Engin Aktaş olurken, rakibi Hamza Ertunga ise 39 oyda kaldı.

Seçim sonrası bir açıklama yapan Başkan Engin Aktaş, kurumsallaşma adına önemli adımların atılmasının ardından heyecanlı bir şekilde seçim sürecine girdiklerini belirterek “Her şeyi daha iyi bir peyzaj mimarlığı için yapacağız. Var olan taşın üstüne bir taş daha, hatta birkaç taş daha biz koymak için, kalemimizi hep iyi olanı çizmek için kullanmaya geldik. Değerli meslektaşlarımızı, bu mesleğe sahip çıkmaya davet ediyoruz. İnşallah yönetimimiz oda için hayırlı olur. Trabzon her gün gelişen bir kent. Biz de bu gelişime oda olarak ayak uydurmak için buradayız. Trabzon’un güzel dokusunun korunması için bizim yapacaklarımız çok önemli. Bu yüzden dünyada olan gelişmeleri sürekli takip edeceğiz. Üzerine kendimizde bir şeyler koyarak, mesleğimize en iyi şekilde sahip çıkacağız. İnşallah bu seçim odamız ve tüm peyzaj sektörü için hayırlı olur” dedi.

Peyzaj Yüksek Mimarı Engin Aktaş’ın başkanlığında oluşan yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Atilla Durmuşoğlu, Demet Ülkü Gülpınar Sekban, Yahya Kızılaslan, Ahmet İhsan Hacıfettahoğlu, Semra Polat Ayvaz, Asuman Duman Er.”