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07 Haziran 2018 17:24

Riyad’tan Trabzon’a direkt uçak seferleri başladı

Riyad Trabzon direkt uçuş seferlerinin başlaması dolayısıyla Suudi Arabistan Flynas Havayolları Direktörü Cem Tanyeri ve beraberindekiler Valimiz Yücel Yavuz’u ziyaret etti.

Riyad’tan Trabzon’a direkt uçak seferleri başladı

07 Haziran 2018 17:24


Suudi Arabistan Flynas Havayollarının Trabzon’a direkt seferlerini başlatmasının turizm sezonu için önemli olduğunu vurgulayan Vali Yücel Yavuz, “Suudi Arabistan Flynas Havayolları’nın Riyad’tan Trabzon’a bugün itibariyle direkt seferleri başladı. Riyad’tan Trabzon’a haftada iki gün, yıl boyunca devam edecek olan uçuşlar turizmde Trabzon’un önemli bir destinasyon haline geldiğini göstermektedir. İlimize gerçekleştirilen direkt seferlerle 12 ay boyunca turist ağırlayacağız” dedi.


İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise “Riyad’tan Tabzon’a bugün direkt seferlerle bugün 135 yolcu geldi. Bayram sonrasında daha yoğun gerçekleşmesini hedeflediğimiz direkt seferlerle turizm hedeflerimizi tutturmayı planlıyoruz. Trabzon’un geçen yıl 2 milyon 200 bin civarında olan yerli ve yabancı turist sayısını direkt seferleri ve turis memnuniyetini artırarak bu yıl 3 milyon olarak hedefliyoruz“ şeklinde konuştu.


Suudi Arabistan Flynas Havayolları Direktörü Cem Tanyeri ise direkt uçuşlar hakkında Vali Yücel Yavuz’a bilgi verdi.




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