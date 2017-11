Rıza Çalımbay: “Trabzonspor’da büyük hedeflerim var”

Çalımbay, 2010-2011 sezonunda Sivasspor’un başında olduğu dönemde Trabzonspor ile Sivasspor arasında yaşanan gerginlikle ilgili olarak ise, “Futbola ihanet etmem, ettirmem” şeklinde konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde haftalık basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, kendileri için önemli olanın kalan 5 maçı da en iyi şekilde bitirip, devreye girmek olduğunu belirterek, “Bizim için en önemli şey kalan 5 tane maçımız. Bu maçlarımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu açların deplasman ya da içeride olması fark etmiyor. Ligi ve ilk yarıyı istediğimiz yerde bitirmek önemli. Takımı tamamen tanımış olacağız. Belki çeşitli kararlar vereceğiz ama şu anda bizim en büyük önceliğimiz kalan 5 maçı en iyi şekilde bitirmek. Kolay maç yok. Çalışmazsan birlik beraberlik içinde olmazsan her maçı kaybedersin. Sivas disiplinli ve iyi bir takım. Son maçlardaki gibi olursak bizim için hüsran olabilir onun için çok çok üstünde olmamız lazım. Her şeyin farkındayız. Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Çünkü Trabzonspor takımı ve Trabzon her zaman hedefi olan bir takım. Hedefe gitmemiz için de öncelikle bu 5 maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Milli ara bize iyi geldi”

Milli aranın kendileri için mükemmel bir şekilde geçtiğini hatırlatan Çalımbay, “Milli maç arası mükemmel olacak dedik ve öyle oldu. Hazırlık maçı ve bazı arkadaşlar için öyle oldu. Kazandığımız oyunculardan birisi Castillo’ydu. Gerçekten o maçtan sonra 11’e koyduk. Sonra başarı gösterdi iyi de oldu. Diğer arkadaşlarımız onların da antrenmana ihtiyacı var, onları da iyi bir duruma getirdik. O kamp hem tanışma, beraber olma anlamında çok güzel bir ortamda geçti. Gönül isterdi ki milli takıma giden oyuncular da olsaydı kamp daha değişik olabilirdi. Ancak ben o aradan çok memnunum” dedi.

"Futbola hiçbir zaman ihanet etmem, ettirmem"

Sivas’ı çalıştırdığı 2010-2011 döneminde Trabzonspor ile yaşanan gerginliğin hatırlatılması üzerine Çalımbay, “O sürece ben kendi açımızdan bakıyorum. Sivas’ın başındaydım. Biz bize yakışanı yaptık. Hiçbir zaman benim çalıştırdığım hiçbir takım kimseye yanlış yapmaz, yaptırmam, izin vermem. Bu mümkün değil. Öyle bir şey söz konusu değil. Özellikle kendim, futbola minnettar birisiyim. Şu anda sizin karşınızdaysam futbol sayesindedir. Onun için futbola ihanet etmem, kendi takımımda da hiçbir zaman ihanet ettirmem. Sivas’ta her şeyimizle mücadele ettiğimiz zamanlardı. Her maçımız da bizim için final havasındaydı, o maç da bizim için ayrı final havasındaydı. Biz sporcuya, futbolcuya yakışan neyse o şekilde elimizden gelen her şeyi yaptık. Tabi ki söylentiler olabilir, biz vicdanen çok rahatız. Takımım da öyle. Ben sadece Sivas değil nereye gitsem her zaman aynı şekilde mücadele etmişiz. Hiçbir zaman kimseye yanlış bir şey yapmamız mümkün değil. Hele hele futbola ihanet etmek bize uymaz, bize göre değil, her şeyimizi kaybederiz ama gururumuzu onurumuzdan ödün veremeyiz. Onun için benim o konuda içim rahat. Sivas’ta dolu dolu üç yıl geçirdim, doğduğum büyüdüğüm bir yer. Sivas’ı çok seviyorum. Bence iki Anadolu takımının kırgın değil daha dostça anlaşması gerekiyor ben ona inanıyorum" diye konuştu.

“Burak ve N’Doye mükemmel oynadı”

Osmanlı maçında Burak ile N’doye’nin oynadıkları yerler itibariyle gelen yorumları da değerlendiren Çalımbay şunları söyledi:

"Maçtan önce bir şeye karar veriyorsak mutlaka sebebi vardır bunlardan bir tanesi de Burak’tı. Bizim düşüncemiz farklıydı Burak ile N’Doye o görevi mükemmel bir şekilde yaptılar, istediğimiz şekilde oynadılar. Bu maçta da kendisiyle konuştuk. Belki de kendini tam hazır olmamasına rağmen mükemmel bir maç oynadı. Ben alabileceklerimi aldım, biz Burak’ın tarafından gol de yemedik. Ölü toplardan gol yedik. Birisinde yüzde yüz hatalıyız. Yediğimiz gollerin sayısı belli kendi kalemize attığımız goller daha fazla. Pozisyon verme konusunda bu maçta bazı sıkıntılar vardı, en büyük sıkıntı orta saha. Bütün defansımıza biniyor yük. Bu hafta o konuda zenginiz, yani orta saha zengin. O sebeple daha dengeli bir kuracağız. Biz elimizdeki forveti de değerlendirmek istediğimiz için öyle kullandık. Bundan da çok memnunum. Örneğin Burak maçın sonuna doğru direkt forvet oynadı. Bize bir değil birkaç golcü lazım. Burak’ın dışında gol atan oyuncumuz az, yok gibi bir şey. Bu kanat olur, orta saha olur, forvet arkası olur. Ben o maçta takımımla gurur duyuyorum. 2-0’a rağmen oyundan kopmadık. Ve çok iyi bir şekilde bitirdik. Maçın başında sayısız pozisyonlarımız vardı, onda da Castillo’nun büyük payı vardı. Kendisine de söyledim. ‘Castillo bu değil, başka, çok kaliteli, çok iyi işler yapabilen bir oyuncu’ dedim. Onun için hepsinden yararlanmak istiyoruz."

“Sosa bu değil. O da bunun farkında“

Trabzonspor’un büyük umutlarla kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Sosa’nın halen daha gerçek kimliği ile oynamadığını ve kendisini bulması için devre arasını beklediklerini söyleyen Çalımbay, “Sosa bu değil. Sosa yüzde yüz hazır değil. Sosa’nın kesinlikle çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra yüzde yüz duruma gelecektir. Zaman yok, oyuncumuza da yüklenemeyiz. Tabi ki devre arasını mutlaka çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Ancak kendisinin de gayret etmesi gerekiyor. Osmanlı maçında elinden geleni yaptı. Son on dakikada kendisinde bir sakatlık başladı. Gidemiyorum ayağım sakat’ dedi. Tamam deyip kendisine bir görev verdik. Bunu hepimizin kabul etmesi lazım. Sosa bu değil” şeklinde konuştu.

“Takımda mutsuz oyuncular olabilir”

Trabzonspor’da artık 11’e de 21’e de girmenin zor olacağını ifade eden Çalımbay, bu anlamda kadroya giremeyen oyuncuların mutsuz olmasının da normal olduğunu söyledi. “Eğer bu oyuncu kadroya giremediği için mutsuz değilse sorun vardır” diyen Çalımbay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Arkadaşlarımla bir iki kez toplantı yaptım. Bu kadroda 11’e giremeyecek oyuncu var dedim bunu kabullenmeleri lazım. Oynamayan arkadaş mutsuz değilse kötü, bunu belli etmesi lazım. Bunun ilacı da çalışmaktır. Çünkü bizde 11’e girmek zor, 21’e girmek de zorlaşacak. Bunun bir çözümünü mutlaka bulacağız. Örneğin geçen hafta Bongonda niye kadroya alınamadı’ dendi. Yabancı fazlalığı var, Belli bir sayı var onun fazlasını kullanamıyorsunuz. Kural var, kurallarla oynanamıyor. Bu böyle, bazıları dışarıda kalacak, bazıları oynayacak. Ama biz taktiğimize uyan, çalışan ve kendini veren arkadaşımız olacak ama kadroya girememe sıkıntısını yaşayacağız. Küçük takımlarda bu sıkıntı olmayabilir ama biz büyük takımız ve bizde sıkıntı olacaktır. Biz burada hem çalışarak hem de arkadaşları motive ederek iyi olmaya çalışıyoruz. Hepsi devreye kadar gitmek ve orayı iyi değerlendirmektir. Ancak bunlar sahaya yansırsa bu sıkıntı olur.”

“Ne biriyle konuştuk. Ne de anlaştık”

Kendilerinin tamamen devreye kadar olan maçları kazanmaya odaklandığının altını da çizen Çalımbay, “Şu anda ne bir transferle ne de başka bir oyuncuyla ilgili plan yapmıyoruz. Çünkü her maçı kazanmak ve iyi bitirmek zorundayız. Kadro bizim kurduğumuz bir kadro değil, onun için bunlarla bocalıyoruz. Şu anda yazılıp çizildiği gibi ne bir oyuncuyla anlaştık ne de görüştük. Ama sürekli maç seyrediyor oyuncu bulmaya çalışıyoruz. Yönetimle de konuşup ona göre hareket edeceğiz” dedi.

“Bu kaostan çıkmamız lazım”

Trabzonspor’un devre arasına kadar her maçının adeta bir final havasında geçeğine vurgu yapan Çalımbay, güzel işler yapmaya başladıklarını ve bu nedenle de mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, "Güzel maçlar da oynuyoruz. Osmanlı maçı kolay bir maç değildi. Taraftarın bile hop oturup hop kalktığı bir maçtı. Güzel bir lig maçıydı. Taraftarımız müthişti. Bu maçta biraz azdı ama özdü. Mükemmel bir desteği vardı, sonuna kadar da bunu sürdürdüler. Sonuna kadar böyle birlik-beraberlik içinde gidersek maçlarımızı iyi bir şekilde bitiririz. Geldiğimizden beri çok şey değişti, üstüne koya koya gidiyoruz. Bundan sonraki bütün maçlarımız final maçı ve hepsini çok iyi bitirmek istiyoruz. Kim oynuyorsa elinden geleni yapıp bu kaostan çıkmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig’de iyi-kötü takım ayrımı yapmak için ikinci yarıyı beklemek gerektiğini söyleyen deneyimli teknik adam, Galatasaray’ın ligin başında yakaladığı başarılı performansa rağmen bir düşüşe geçtiğini belirtti. Çalımbay, ikinci yarıda hangi takımın daha iyi olduğunun netleşeceğini ve kimin ağırlığını koyacağının görüleceğini sözlerine ekledi.

“Transfer için devre arasını bekliyoruz”

Trabzonspor’da yıl sonu sözleşmesi bitecek oyuncuların durumuna ilişkin bir değerlendirmeyi de yönetimle ancak devre arasına girmeden konuşabileceklerini dile getiren Çalımbay, “Devre arasını bekleyeceğiz. Sözleşmesi biten arkadaşlarımızı biliyoruz. Yapacağımız tek şey; kadroya giremeyen arkadaşlarımızın yaptığı küçük şeyler takıma büyük zararlar verebilir bizim bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Devreye kadar onu çözeceğiz inşallah. Devreye gelmeden yönetimle de konuşacağız. O kadar kritik maçlar oynuyoruz ki kaybetmemiz gerekiyor. Şu anda bir arkadaşımızın hakkında karar vermek doğru değil. Hepsine güveniyorum. Yeter ki taraftarımız ve basınımızla tek yürek olursak inşallah Trabzonspor’u layık olduğu yere götüreceğiz” diye konuştu.

“Trabzonspor’da büyük hedeflerim var”

Trabzonspor’da büyük işler yapmak için büyük hedefleri olduğunu yineleyen Çalımbay, bunları yönetimle de paylaşacağını söyledi. Çalımbay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Benim hedeflerim var. Bunları da gerçekleştireceğim. Yönetimle paylaşacağım şeyler olacak. Ben, taraftarın gurur duyacağı bir takım kuracağım. Sahada mücadele etmeyen, gol yemiş maçı bırakmış bir takım olmayacak. Her maçında arzulu, istekli bir takım olacak. Sorunları görüyoruz, devrede bunların hepsi birleşecek ve ona göre karar vereceğiz. Ben burada çok başarılı olmak istiyorum. Nasıl bir sorumluluk aldığımızın farkındayız bu konuda başarılı olacak güçteyiz bunu takım olarak da söylemek istiyorum. Yönetimimizle bir araya gelip sorunları masaya yatırıp inşallah çözmeye çalışacağız. Çünkü Trabzon’un çok iyi şeylere layık olduğunu düşünüyorum. Futbolu burası kadar seven bir yer daha önce görmedim. Ama burada bir bütün olmak gerekiyor. Özellikle taraftar. Takım her zaman iyi olmayabilir. Galatasaray maçında inanılmaz bir destek verdiler. Osmanlı maçı çok ters bir maçtı, kaybedilebilirdi. Buradaki oyuncu o zaman destek arıyor. Biz kenardan veriyoruz ama taraftarın o desteği vermesi onları canlandırıyor. Taraftar o yüzden bana göre 1. adam. Onlarla olursak bizde elimizden m gelen herşeyi yapacağız. Biz buraya gelirken ne para ne başka bir şey düşündük."

“Rize ve Trabzon ayrılmaz kardeş iki şehir”

Hafta başı Rizespor yönetimine yaptığı ziyarete ilişkin de değerlendirme yapan Rıza Çalımbay, iki şehir ve kulüp arasında kırgınlık olmaması gerektiğini söyledi. Çalımbay, “Zaten böyle bir şey de yok. Ben Karadeniz’i çok seviyorum. Rize ile Trabzon’un kırgınlığını hiç anlamıyorum. Futbolda her şey oluyor. Konuşulanlara hiç katılmıyorum. Rize ile Trabzon’un kenetlenmesi lazım. Bizim onlara oyuncu vermemiz gerekiyor, onlardan almamız gerekiyor. Rize de Trabzon’un başarısını istemeli. Biz oraya teknik ekip olarak gittik. O günü aslında gezmeye gittik. En küçük kırgınlıkları yok. Ne maçlar oynanmıştır. O dostluğun daha da perçinlenmesi gerekiyor."

“Beşiktaş’ın başarısı şans değil”

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde aldığı sonuçların şansa alınmış sonuçlar olmadığını ve bunun arkasında 3 yıllık bir sabır döneminin olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Şu anda Türkiye’nin en iyi kurulmuş takımı Beşiktaş. Çok iyi bir yönetim var ve bunun arkasında da üç yıllık bir dönem var. Gösterdiği başarı mükemmel. Hem Beşiktaş açısından büyük bir başarı hem de Türk futbolu adına kazandırdığı puan bizim için çok çok önemli. Beşiktaş takımı çalışmasının ürününü yiyor. Bu başarılar şansa değil, daha önceden hazırlanmış ve gelinmiş bir şey. Artık Beşiktaş takımı bütün takımlardan daha fazla maç oynadı. Ligin sonuna kadar Avrupa kupaları oynadılar ve aynı şekilde devam ediyorlar” dedi.