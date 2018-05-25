Sayıları 700’lerden 150’lere kadar geriledi

Terziler, gelişen tekstil sanayisinin mesleklerini olumsuz etkilediğini belirtirken, yeni neslin de geleceği olmayan bu mesleği pek tercih etmediğini söylüyor.

Trabzon’da yarım asır kadar terzilik yapan Kadir Akyazı, bir zamanlar haftada 10 takım elbise diktiklerini ancak artık hazır elbiselerin tercih edildiğinden mesleklerini elbise tamiri yaparak sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Terzilik mesleğini yeni neslin pek tercih etmediğinden yavaş yavaş bitme noktasına doğru geldiğini belirten Akyazı, “Mesleğe 10 yaşında başladım. Yaşım 58. Yani 48 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Mesleğe başladığım yıllarda haftada 10 takım elbisenin yanı sıra 10 kadar da pantolon dikerdik. Ancak yıllar geçtikçe hazır konfeksiyon sayıları artmaya başladı. Dolayısıyla vatandaş artık hazır takım elbiseleri, pantolonları tercih etmeye başlayınca biz de mesleğimizi tamir yaparak sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.

Yeni neslin terzilik mesleğini pek tercih etmediğini belirten Akyazı, “Meslekte sayımız giderek azalıyor. Trabzon’da yaklaşık 30 yıl öncesine kadar 700’ün üzerinde terzi dükkânı vardı. Bugünlerde ise bu sayı 150’lerin altına kadar geriledi. Nedeni artık eskisi gibi işlerin iyi olmayışı. Zaten yeni nesil de geleceği pek olmayan bu mesleği de artık tercih etmiyor. Yani artık yeni terzi dükkanları pek açılmıyor diyebiliriz. Trabzon’da bu mesleği en eski icra edenlerden birisiyim” diye konuştu.