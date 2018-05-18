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18 Mayıs 2018 10:32

Selçuk Çebi’den TTSO ziyaret

AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı Dünya ve Avrupa şampiyonu Selçuk Çebi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Selçuk Çebi’den TTSO ziyaret

18 Mayıs 2018 10:32


AK Parti’den Trabzon milletvekili aday adayı olan Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Selçuk Çebi ,TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyelerini makamında ziyaret etti, ekonomik konular ve TTSO tarafından yürütülen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.


Selçuk Çebi, bulundukları konumlarda Trabzon’a ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek istediklerini belirterek, "Hangi makamda olursa olsun bulunduğumuz yerlerden Trabzon’a ülkemize hizmet etmek boynumuzun borcudur. Bundan sonrada devam edecektir. Daha fazla hizmet vereceğimiz, proje üreteceğimiz yerlerde olmayı gönlümüz istiyor. Gördüğümüz yakın ilgi ve desteğe sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni göreviniz hayırlı olsun” dedi.




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