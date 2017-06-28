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28 Haziran 2017 12:07

Şırnak’ta şehit olan askerin cenazesi memleketi Trabzon’a getirildi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburu’na bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca dün terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Komando Çavuş Sinan Hamza’nın cenazesi memleketi Trabzon’a getirildi.

Şırnak’ta şehit olan askerin cenazesi memleketi Trabzon’a getirildi

28 Haziran 2017 12:07


Askeri uçakla Trabzon Havalimanı’na getirilen cenazeyi Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Okçin Akşit, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, babası İsmail ve annesi Ayşe Hamza ile yakınları karşıladı. Cenaze buradan karayolu ile baba ocağı Araklı ilçesine götürüldü. Terhisine 16 gün kala şehit olan Hamza için ilçe merkezindeki Merkez eski Camii’de ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının ardından şehit asker, Taştepe mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılması bekleniyor.


Öte yandan nüfus kayıtlarında, şehit Hamza’nın annesi olarak Samsun Terme’de yaşayan babaannesi, babası olarak da dedesinin yer aldığı öğrenildi. Şehidin gerçek ailesinin Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan Hamza çiftinin olduğu ve şehidin 5 kardeşinin daha bulunduğu öğrenildi. Şehit için Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe Türk bayrakları ile donatılırken, Taştepe mahallesindeki evlerinin önünde de bir taziye çadırı kuruldu.




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