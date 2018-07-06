TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta TBMM’de kaydını yaptırdı

Dönem Milletvekilliği kaydını yaparak görevine başladı.

TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı, 27. Dönem Trabzon Milletvekili Muhammet Baltax Meclis’teki kayıt işlemini gerçekleştirdi. Kayıt işlerinin ardından bir açıklama yapan Milletvekili Balta, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, “24 Haziran seçimleri Türkiye ve dünya için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Demokrasi ve hukuk devletinin hakim olduğu ve güzel bir geleceği hep birlikte kuracağımıza olan güçlü inancımızla 3. kez rozetlerimizi taktık. Bize göstermiş oldukları teveccühten ötürü milletimize teşekkür ediyorum. Rabbim bu Gazi mecliste şehrimize, milletimize ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Yeni dönem ülkemiz, bölgemiz ve şehrimiz için daha güçlü hedefler koyduk. Hem Trabzon’umuz hem de ülkemiz adına hep birlikte çalışacağız. Meclisiyle, bütün kurumlarıyla ve yeni oluşacak hükümet modeliyle Türkiye’yi daha iyi noktalara getireceğiz. Büyük Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü hedeflere milletimizle birlikte el ele yürüyeceğiz. 27. Dönem Milletvekilliği şehrimize, milletimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun” İfadelerini kullandı.