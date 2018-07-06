Tenis kortlarında yaz temizliği

7 yıl önce sporseverlerin hizmetine açılan kompleksteki 12 kortun zemininde, doğal şartlar ve nemli havanın da etkisiyle oluşan organik kirlilik tamamen ortadan kaldırılıyor. Yaklaşık 20 gün sürecek olan çalışmalarda önce 6 kortta çalışma başlatıldı, bu süreçte diğer 6 kortta sporcular antrenman yapmasına imkan sağlandı. Ardından diğer kortların temizliği tamamlanacak.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, uluslararası standartlardaki komplekste bulunan kortlarda yapılan yüzeysel temizlik çalışmalarının aksatılmadan devam ettiğini belirterek “Ancak zemin yüzeyi kadar, zemin altında oluşan organik kirliliği de tamamen ortadan kaldırmak için profesyonel ekipler tarafından geniş çaplı temizlik gerekiyor. Sporcu sağlığı açısından çok önemli olan bu işlemi bundan sonra daha sıklıkla ve periyodik olarak yaptıracağız” diye konuştu.