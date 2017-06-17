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17 Haziran 2017 12:20

TESOB ile ÇASGEM arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) arasında kalıcı istihdamın artırılması için nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlenmesini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

TESOB ile ÇASGEM arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı

17 Haziran 2017 12:20


TESOB’da düzenlenen imza törenine TESOB Başkanı Metin Kara ve yönetim kurulu üyeleri, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz, İŞKUR İl Müdürü Adnan Zengin ve diğer ilgililer katıldı.


ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, eğitim işbirlikleriyle kamu ve özel sektörün dayanışmasını artırmayı amaçladıklarını belirterek, “ÇASGEM olarak 60 ayrı başlıkta eğitimler düzenliyoruz. Düzenlediğimiz toplantılarla yenilenen eğitim programlarımız hakkında bilgi veriyoruz ve kurumları işbirliğine davet ediyoruz. ÇASGEM, çalışan hakları, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, sosyal diyalog, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, proje yönetimi, ergonomi, çevre, ilk yardım, kişisel gelişim, sosyal beceri gibi konularda eğitim programları veriyor. Başka konularda da karşılıklı görüşmelerle ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları açılabilir” dedi.


TESOB Başkanı Metin Kara ise, kurum olarak eğitimin önemine inandıklarını dile getirerek, “Yürüttüğümüz eğitim projeleriyle istihdama katkı sunuyoruz. Bu protokolün de Trabzon’umuzda istihdama nitelikli iş gücü yetiştirilmesi konusunda önemli bir adım olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından protokole ÇASGEM adına Başkan Abdurrahim Şenocak, TESOB adına da Başkan Metin Kara imza attı. Başkan Kara ayrıca konuklarına bordo-mavili TESOB fuları hediye etti.




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