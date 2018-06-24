Trabzon AK Parti’de kutlamalar başladı

AK Parti İl Başkanlığı’nın hemen ön tarafına asılan dev ekrandan seçim sonuçlarını takip eden vatandaşlar, çalışan AK Parti şarkıları ile adeta coşarken, atılan havai fişeklerle birlikte coşku doruğa ulaştı. KTÜ’de okuyan Afrikalı öğrenciler de yöresel dansları ile sevinç gösterilerine katılırken, AK Partililer Erdoğan resimleri, Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile araçları ile şehir turu attılar.

AK Parti’de bu kutlamalar olurken, diğer partilere bakıldığında ise Trabzon’da sessizlik hakim.