Trabzon Botanik Tanıtım Günleri Başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Haziran ayı sonundan itibaren ‘Trabzon Botanik Tanıtım Günleri’ yapacaklarını söyledi.

Trabzon’un Ortahisar İlçesi Çamoba Mahallesi’nde 103 dönümlük bir arazi üzerinde oluşturulan ve Trabzon’un turizmine önemli katkı sağlaması hedeflenen ‘Trabzon Botanik’ içerisinde, 7 adet atölye binası, 1 adet oyun evi, 1 adet restoran, 1 adet kurutulmuş bitkilerin sergilendiği herbalyum, 1 adet Trabzon evi, 1 adet hayal evi bulunuyor.

İlk etapta 194 çeşit 1600 adet ağaç ve 36 çeşit 9404 adet çalı türü bitki olmak üzere toplam 11004 adet bitkinin dikildiği Trabzon Botanik’in şehir için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Gümrükçüoğlu, “Trabzon Botanik içerisinde yürüyüş yolları, göletler, teraslar, amfi basamakları, çim amfi, hayal evi, çocuk oyun alanı, kır kahvesi, Trabzon’u tanıtıcı figürler ve loğalar inşa edilmiştir. Trabzon Botanik’te nesli tükenmekte olan ağaç türlerinin araştırılması ve korunmasına olanak sağlanmasının yanı sıra endemik bitki türlerinin ve 21 çeşit fındığın sergileneceği fındık müzesi, bitki kütüphanesi oluşturulacak” dedi.

Trabzon Botanik’in hizmete girmesinden önce ‘Trabzon Botanik Tanıtım Günleri’ programları düzenleyeceklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Tanıtım günlerinde Trabzon’un Sivil Toplum Kuruluşlarını, kanaat önderlerini, resmi kurum temsilcilerini, basın mensuplarını, siyasilerimizi, gençlerimizi, öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı Trabzon Botanik’te misafir edip önerilerini ve fikirlerini alacağız. Haziran ayı sonunda gerçekleştireceğimiz bu buluşmaya herkesi şimdiden davet ediyorum” diye konuştu.

Trabzon Botanik’in şehre kazandırılmasında en büyük katkıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığını kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “103 dönüme kurulan Trabzon Botanik’in bulunduğu alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 22.03.2013 tarihinde Milli Emlak Müdürlüğü’nden Trabzon Belediyesi’ne ön tahsisi 11.10.2016 tarihinde de kesin tahsisi yapılmıştır. Trabzon Botanik’in yapım ihalesi 31 Ekim 2014’te yapılmış ve toplam 8.845.500 TL+KDV’ye mal olmuştur. Bu eserin Trabzon’a kazandırılmasından ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.