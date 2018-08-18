Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında video konferans sistemi ile 81 ilde görevli 243 İl Müdürünün katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildiğini hatırlattı. Zengin , “Gerçekleştirilen istişare toplantısı ile bakanlığımızın 100 Günlük Eylem Planı doğrultusunda yapacağı işlerin bir istişaresini gerçekleştirdik. Bizler de Trabzon İŞKUR, SGK ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürleri olarak ayrıca bir istişare toplantısı yaptık. Bu doğrultuda İŞKUR İl Müdürlüğü olarak bizler Genel Müdürlüğümüz ile TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki beceri eğitimlerinin düzenlenebilmesi için MEGİP projesi hazırlanmıştır” dedi.

Bu proje ile ilgili konuşan Zengin “Bu proje ile nitelikli işgücünün işverenlerle işbirliğiyle yetiştirilmesi için ülke genelinde bireylerin ilgili projeden faydalanması sağlanacaktır. Bu projenin yanı sıra yararlanma süresi 3 ay olan İşbaşı Eğitim Programı sadece İmalat ve Bilişim sektörlerinde olmak üzere 3 aydan 6 aya yükseltilecek ve yararlanıcı sayısı da yükseltilecektir. Ayrıca İşgücünün artırılması için düzenlenen mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitim programı ve girişimcilik eğitimlerine katılan kişi sayısının ülke genelinde 99 bin 500 kişi artırılmasını hedeflemekteyiz. İŞKUR Trabzon olarak da bu sayıyla doğru orantılı olarak ilgili kurs ve programlardan yararlanıcı sayısını artırmaya devam ediyoruz. Ulusal istihdam Stratejisi kapsamında çalışırken işsiz kalan bireylere iş arama sürecinde maddi olarak destek olan işsizlik ödeneğinin şartları da esnetilmiştir. İmalat sektöründe faaliyet gösteren 50 bin işletmemizin; 2017 yılı çalışan sayısı ortalaması 1-3 olanların bu sayıya ilave olarak 2018 yılında işe alacakları 18-25 yaş arasındaki 2 gencimizin ücret, sigorta prim ve vergisini birer ay arayla ‘Bir senden Bir Benden’ teşviki ile karşılanacaktır. Dezavantajlı gruplara yönelik de ilgili eylem planında faaliyetlerimizin miktarı ve kapsamı da genişletilmiştir. Örneğin ‘İş Kurma Hibe Desteğinden’ yararlanan engelli sayısı da artırılacaktır. Bu konular 100 Günlük Eylem Planı’nda devletimizin vatandaşlarımıza sağlayacağı teşviklerden sadece bir kaçıdır” ifadelerini kullandı.