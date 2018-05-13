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13 Mayıs 2018 15:30

Trabzon Şehir Müzesi bir ödül daha aldı

Daha önce Sağlıklı Kentler Birliği tarafından “Büyükşehir Belediyeleri Sosyal Sorumluluk Kategorisi”nde ödüle layık görülen Trabzon Şehir Müzesi, bu kez de Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirildi.

Trabzon Şehir Müzesi bir ödül daha aldı

13 Mayıs 2018 15:30


Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen "Müze Özendirme Yarışması" ödül töreni Kastamonu’da gerçekleştirildi. TKB tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında yapılan Müze Özendirme Yarışması’na bu yıl 36 belediye, farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvurdu. TKB Müze Özendirme Yarışması’nda, iki aşamalı değerlendirme sürecinin sonunda yaşam kültürü, arşiv-koleksiyon, kent müzesi, milli mücadele, arkeopark ve sanayi müzesi olmak üzere 6 kategoride ödül verildi.


Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 24 Şubat 2017’de kapılarını ziyaretçilerine açan Trabzon Şehir Müzesi “Kent Müzeleri” kategorisinde ödüle layık görülürken Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya ödülü teslim aldı. Ayrıca Ortahisar Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Trabzon Tarih Müzesi, “Arşiv ve Koleksiyon” dalında ödüllendirildi.




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