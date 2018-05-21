Trabzon’a ilk kez madalya getirdiler

Önce Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünün düzenlediği il birinciliği, ardından da grup müsabakalarında da şampiyon olarak Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılma hakkı elde eden Merve Nisa Bıçakçı, Yağmur Eraslan, Begüm Su Eraydın ve Beril Erden’den oluşan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu satranç takımı, büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ve Türkiye İş Bankasının destekleri ile organize edilen ve KKTC dahil ülke genelinde 116 takım ile 593 öğrencinin katıldığı Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliğinde üçüncü olan M. Akif Ersoy Satranç takımı, bu turnuvada Trabzon’a ilk kez madalya kazandırmanın gururunu yaşadı.

Gösterdikleri başarılarla herkesin gönlünde taht kuran Merve, Yağmur, Beril ve Begüm, “Çok çalıştık, Trabzon’a madalya getirdik. Ama yetmez, gelecek yıl hedefimiz şampiyonluk” diye konuştu. Satranç İl Temsilcisi Abdülkadir Haliloğlu, “Pırıl pırıl 4 kızımız, onlarla gurur duyuyoruz. Okul yönetimi, antrenörleri, velileri ve bizlerden desteğini hiç esirgemeyen Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’e de teşekkür ederiz” dedi.