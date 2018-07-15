Trabzon’da 15 Temmuz yürüyüşü

yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı. Etkinlik kapsamında sanatçı Uğur Işılak bir konser verdi.

15 Temmuz Etkinlikleri kapsamında Ortahisar İlçesi Öğretmenevi önünde toplananlar ellerinde Türk bayrakları eşliğinde mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde etkinliğin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrüçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, daire amirleri ve vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından sanatçı Uğur Işılak bir konser verirken etkinlikler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek.