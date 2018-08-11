Alınan bilgiye göre, Çağlayan mahallesi Özbirlik mevkiinde 7 Ağustos akşamı evinden çıkan epilepsi hastası 17 yaşındaki Osman Yılmaz bir daha geri dönmezken, Yılmaz’ı arama çalışmaları 5 gündür sürüyordu. AFAD, AKUT, Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, UMKE, gönüllüler ve ailesi tarafından yapılan arama çalışmaları bugün sonuç verirken, kayıp gencin Çağlayan mahallesinde dere kenarında cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cansız bedeni uzun uğraşlar sonucunda ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.