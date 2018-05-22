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22 Mayıs 2018 13:29

Trabzon’da balık fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı

Karadeniz’de balık avı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 civarında azalırken balıkçılar bu ayların genelde en verimsiz dönem olduğunu söylediler.

Trabzon’da balık fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı

22 Mayıs 2018 13:29


Balıkçılar, geçen yılın aynı dönemine göre fiyatlarda yüzde 50’nin üzerinde bir artış yaşandığını belirtirken vatandaşların genelde daha ucuz olan kültür balığını tercih ettiğini belirtiyor.


Uzun yıllar balıkçılık sektörüyle uğraşan Zeki Özçilingir, geçen yılın aynı dönemine göre balık avının yarı yarıya azaldığını buna bağlı olarak ise fiyatların yüzde 50 arttığını belirterek, “Bu dönem balık avı, geçen yılın aynı dönemine göre biraz daha azaldı. Yüzde 50 farlılık olduğunu söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak fiyatlarda yüzde 50 seviyelerinde arttı. Genelde barbun, mezgit, istavrit gibi balıkların fiyatları geçen yıla göre yüzde 50 arttı diyebiliriz. Kültür balığını ise geçen yılın aynı fiyatından satıyoruz. Vatandaşlar genelde somon, çupra, levrek tercih ediyor. Örneğin geçen sene mezgit 15-20 TL iken bu sene 40-50 TL’ye kadar artmış durumda. Bu aylar genelde verimsiz geçiyor ancak önümüzdeki Haziran ve Temmuz aylarında ise çok daha verimsiz geçeceğini düşünüyoruz. Ancak bu dönem geçen döneme göre çok daha da verimsiz diyebiliriz” dedi.




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