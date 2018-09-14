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Trabzon'da dolu yağışı etkili oldu

Trabzon’un Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.

Trabzon'un Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.


Trabzon'un Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerinde dolu yağışı etkisini gösterdi. Dolu yağışının başlamasıyla ilçelerdeki bazı vatandaşlar otomobillerinin üstünü bez parçaları ve kartonlarla kapatırken, yağışın ardından yollarda su birikintisi oluştu. Küçük çaplı maddi hasarlar meydana gelirken, evlerin çatısında bulunan güneş enerjileri dolu yağışıyla kırıldı. Parklarda bulunan plastik sandalyelerde zarar görürken, bölgedeki dolu yağışı yaklaşık 10 dakika boyunca etkili oldu.

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